Во сколько обойдется обмен валюты после нового рекорда доллара в Украине

В четверг, 4 июня, официальный курс доллара в Украине побил новый исторический максимум в 44,34 гривны, тогда как курс евро составляет 51,52 гривны. Какая цена наличных денег на рынке – читайте далее.

Какой курс валюты в банках

По состоянию на утро 4 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 44,05 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,55 гривны (без изменений).

(-5 копеек), а продажа по (без изменений). Покупка евро проходит по 51,20 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,90 гривны (без изменений).

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Что со стоимостью валюты на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,25 гривны (+2 копейки), а продажа – по 44,30 гривны (+5 копеек).

(+2 копейки), а продажа – по (+5 копеек). Зато покупка евро проходит по 51,65 гривны (без изменений), а продажа – по 51,75 гривны (-5 копеек).

Какой курс в обменниках

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,80 гривны (+2 копейки), а продают – по 44,38 гривны (+11 копеек).

(+2 копейки), а продают – по (+11 копеек). Евро покупают по 51,41 гривны (-5 копеек), а продают – по 51,90 гривны (+8 копеек).

Что происходит с курсом доллара

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в начале лета валютный рынок будет находиться между двумя группами факторов.

Во-первых, речь идет о сезонных процессах, которые традиционно способствуют относительной стабильности. Предложение овощей, ягод и другой сельскохозяйственной продукции растет, что обычно сдерживает подорожание отдельных товаров. Как следствие, инфляционное давление остается умеренным, что способствует стабильности гривны.

Во-вторых, сохраняются внешние риски – от ситуации на Ближнем Востоке и цен на топливо до военных факторов, которые влияют на настроения населения и спрос на валюту. Отдельное внимание эксперт также обратил на энергосистему. Возвращение отключений света приведет к росту расходов бизнеса, что впоследствии может сказаться на стоимости товаров и услуг.