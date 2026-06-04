Во сколько обойдется обмен валюты после нового рекорда доллара в Украине
В четверг, 4 июня, официальный курс доллара в Украине побил новый исторический максимум в 44,34 гривны, тогда как курс евро составляет 51,52 гривны. Какая цена наличных денег на рынке – читайте далее.
Какой курс валюты в банках
- По состоянию на утро 4 июня, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 44,05 гривны (-5 копеек), а продажа по 44,55 гривны (без изменений).
- Покупка евро проходит по 51,20 гривны (-10 копеек), а продажа – по 51,90 гривны (без изменений).
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Что со стоимостью валюты на черном рынке
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,25 гривны (+2 копейки), а продажа – по 44,30 гривны (+5 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 51,65 гривны (без изменений), а продажа – по 51,75 гривны (-5 копеек).
Какой курс в обменниках
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,80 гривны (+2 копейки), а продают – по 44,38 гривны (+11 копеек).
- Евро покупают по 51,41 гривны (-5 копеек), а продают – по 51,90 гривны (+8 копеек).
Что происходит с курсом доллара
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что в начале лета валютный рынок будет находиться между двумя группами факторов.
Во-первых, речь идет о сезонных процессах, которые традиционно способствуют относительной стабильности. Предложение овощей, ягод и другой сельскохозяйственной продукции растет, что обычно сдерживает подорожание отдельных товаров. Как следствие, инфляционное давление остается умеренным, что способствует стабильности гривны.
Во-вторых, сохраняются внешние риски – от ситуации на Ближнем Востоке и цен на топливо до военных факторов, которые влияют на настроения населения и спрос на валюту. Отдельное внимание эксперт также обратил на энергосистему. Возвращение отключений света приведет к росту расходов бизнеса, что впоследствии может сказаться на стоимости товаров и услуг.