Действительно ли доллар "отступил" – сколько стоят наличные в конце мая

В пятницу, 29 мая, официальный курс доллара в Украине составляет 44,26 гривны, а евро – 51,43 гривны. После серии рекордов накануне цена валюты в банках и обменниках несколько изменилась.

Какой курс валюты в банках?

По состоянию на утро 29 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 44 гривны (-1 копейка), а продажа по 44,45 гривны (-4 копейки).

(-1 копейка), а продажа по (-4 копейки). Покупка евро проходит по 51,20 гривны (-5 копеек), а продажа – по 51,90 гривны (+10 копеек).

Что со стоимостью валюты на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 44,18 гривны (-2 копейки), а продажа – по 44,21 гривне (-7 копеек).

(-2 копейки), а продажа – по (-7 копеек). Зато покупка евро проходит по 51,55 гривны (+4 копейки), а продажа – по 51,75 гривны (без изменений).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,66 гривны (-19 копеек), а продают – по 44,33 гривны (+6 копеек).

(-19 копеек), а продают – по (+6 копеек). Евро покупают по 51,31 гривны (-15 копеек), а продают – по 51,90 гривны (+7 копеек).

Действительно ли гривна сильно девальвировала

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой назвал показательным, что гривна ослаблялась постепенно с начала года – несмотря на обстрелы энергообъектов, рост расходов бизнеса и подорожание импортных товаров.

С января до конца мая официальный курс доллара может вырасти ориентировочно на 1,6 – 1,8 гривны, то есть почти на 4%.

Даже если американская валюта достигнет 44,5 – 45 гривен, то есть прибавит с начала года около 5 – 6,25%, вряд ли это можно будет считать резким скачком курса, особенно учитывая сложные условия, в которых сейчас работает украинская экономика.