Доллар торгуется на самом низком уровне за несколько месяцев после важного сигнала для США

Доллар ослаб после лучших, чем ожидали данных об инфляции в США. О последних изменениях котировок Индекса доллара США и динамике других валют – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США вернулся к падению после новых лучших, чем ожидали данные по инфляции в стране с первой экономикой мира, согласно данным CNBC.

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Доллар торговался едва ли не на самом низком уровне за последние месяцы. Теперь все внимание инвесторов сосредоточено на следующем шаге Федерального резерва. Данные об инфляции усилили ожидание, что центробанк может замедлить темпы поднятия ставок, пишет Reuters. Именно этот регулятор с начала 2022 года проводит одну из самых агрессивных монетарных политик в мире.

Последние изменения Индекса доллара США на рынке

В среду, 14 декабря 2022 года, индекс доллара США колеблется на уровне 103,77 информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,20%. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.

В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США почти за 14 лет. Кроме того, в начале декабря позиции доллара упали до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Позиции евро остаются стабильными против доллара, однако официальная валюта стран Еврозоны вплотную приблизилась к шестимесячному максимуму в условиях дневной торговли.

Британский фунт, достигший пикового уровня за 6 месяцев после данных о США, остался на уровне 1,2376 доллара после короткого падения, когда данные об инфляции в Британии также показали резче, чем ожидали спад, пишет издание, информирует Reuters.

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