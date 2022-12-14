Індекс долара США повернувся до падіння після нових кращих, ніж очікували даних щодо інфляції у країні з першою економікою світу, пише CNBC.

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Долар торгувався чи не найнижчому рівні за останні місяці. Тепер вся увага інвесторів зосереджена на наступному кроці Федерального резерву. Дані про інфляцію посилили очікування, що центробанк може сповільнити темпи підняття ставок, інформує Reuters. Саме цей регулятор з початку 2022 року проводить одну з найбільш агресивних монетарних політик у світі.

Останні зміни Індексу долара США на ринку

У середу, 14 грудня 2022 року, Індекс долара США коливається на рівні 103,77 інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник виріс на 0,20%. Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Натомість мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 94,63, згідно з даними CNBC.

У листопаді 2022 року стався найбільший дводенний обвал Індексу долара США за майже 14 років. Крім того, на початку грудня позиції долара впали до найнижчого рівня за останні 5 місяців.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Позиції євро залишаються стабільними проти долара, проте офіційна валюта країн Єврозони впритул наблизилися до шестимісячного максимуму в умовах денної торгівлі.

Натомість британський фунт, який досягнув пікового рівня за 6 місяців після даних про США, залишився на рівні 1,2376 долара після короткого падіння, коли дані про інфляцію в Британії також показали різкіше, ніж очікували спад, пише видання Reuters.

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