После мощного обвала: какую динамику демонстрирует доллар США на рынке
Американский доллар немного восстановил позиции на валютном рынке, хотя он все же существенно отошел от рекордного показателя за 20 лет. Больше о динамике Индекса доллара США – читайте в материале 24 канала.
Котировки Индекса доллара США продолжают демонстрировать негативную динамику, однако усилили свои позиции с предыдущего торгового дня, когда американская валюта упала до самого низкого уровня за последние 5 месяцев.
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Позже динамика этого показателя несколько изменилась после того, как данные показали, что активность в сфере услуг США неожиданно оживилась в ноябр 2022 года, а уровень занятости в стране возобновился, сообщает Reuters.
Динамика доллара США на рынке
В ходе торгов во вторник, 6 декабря 2022 года, Индекс доллара США колеблется на уровне 105,20, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель утратил 0,08%. Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- В то же время минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 94,63, согласно данным CNBC.
В ноябре 2022 года произошел наибольший двухдневный обвал Индекса доллара США за почти 14 лет. Кроме того, в последний день этого же месяца американский доллар зафиксировал самый масштабный обвал за этот период за 12 лет.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Больше фактов о динамике доллара США:
- В целом 2022 год стал для Индекса доллара США лучшим годом за последние почти 40 лет;
- Одной из основных причин стремительного укрепления американской валюты в 2022 году стала монетарная политика Федерального резерва;
- За прошлую неделю доллар США потерял 1,4% во время торгов.