Растет или падает: доллар США снова изменил динамику на рынке

Доллар снова изменил динамику на рынке. При этом на валюту продолжают давить факторы, которые связаны с США.

Что происходит с долларом США

Во вторник, 8 апреля, доллар США снова вернулся к обесцениванию на рынке. Американская валюта нивелировала рост, который зафиксировали днем ранее, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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На рынок продолжает влиять неопределенность, которую охватила финансовые рынки. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует ставить на паузу масштабные тарифы на импорт, которые он ввел 2 апреля. Однако он добавил, что готов к переговорам с торговыми партнерами США. В то же время глава Белого дома пригрозил новыми пошлинами Китаю, что только усложнило ситуацию.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Индекс доллара США торгуется на уровне 103,03. Этот индикатор потерял 0,22% во время торгов, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 102,78 до 103,44.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: