Доллар обвалился в цене: что происходит с валютой США

Доллар снова фиксирует потери на рынке. На американскую валюту влияют факторы, которые связаны с последними изменениями в США.

Курс доллара на сегодня

В четверг, 12 июня, 2025 года, американский доллар продолжает падать в цене. Валюта приблизилась к минимальному уровню с начала 2022 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Доллар отреагировал спадом на новые заявления президента США Дональда Трампа по тарифам. В частности, он сообщил, что в рамках следующих одной – двух недель планирует направить официальные письма ключевым торговым партнерам США с информацией об односторонних тарифах. Главная цель – это заставить страны к заключению торговых соглашений с США.

В то же время министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность продления текущей 90-дневной паузы во взаимных тарифах для стран, которые демонстрируют "добрую волю" во время переговоров по условиям торговли.

Кроме того, на доллар давит больше, чем ожидали снижение инфляции в США. Это дало основание для повышения ожиданий на рынке относительно потенциального снижения процентных ставок Федеральным резервом. Напомним, что Трамп недавно заявил, что решение относительно нового главы ФРС примут в ближайшем будущем. Сейчас претендентом на должность называют Кевина Уорша. Он возглавлял ФРС США с 2006 по 2011 годы.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 97,89, по данным MarketWatch. За сегодня доллар упал на 0,80%. Диапазон индекса за день составляет от 97,80 – 98 _COPY2 98,52. С начала года доллар упал в цене 9,81%.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: