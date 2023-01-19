Доллар продолжает ослабевать на рынке после публикации тревожных данных об экономике США

Доллар теряет позиции против корзины из 6 других валют после публикации данных по экономике США. Что происходит с первой экономикой мира и какую динамику демонстрируют другие валюты –читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке

В четверг, 19 января 2023 года, котировки Индекса доллара США потеряли 0,17% к 102,19, информирует Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 102,11 – 102,48.

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Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Более того, это лучший результат за 20 лет ;

Более того, это лучший результат за ; В то же время минимальные котировки упали до 95,04 за аналогичный период, по данным CNBC.

Обесценение доллара спровоцировало публикацию ряда слабых данных по динамике экономики США. В частности, в декабре 2022 года розничные продажи зафиксировали наибольшее падение за год, тогда как объемы производства понесли наибольшие потери за последние 2 года. На этом фоне усиливаются опасения, что первая экономика мира идет к рецессии. Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Динамика других валют

Британский фунт потери всего 0,1% после взлета до пикового уровня более месяца. Официальная валюта Еврозоны – евро – укрепила свои позиции против доллара на 0,23%. Накануне эта денежная единица достигла пикового уровня за 9 месяцев. К тому же на днях один из представителей Европейского центрального банка заявил, что рано говорить о следующем шаге регулятора.

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