Долар продовжує слабшати на ринку після публікації тривожних даних про економіку США

Долар втрачає позиції проти кошика з 6 інших валют після публікації даних щодо економіки США. Що відбувається з першою економікою світу та яку динаміку демонструють інші валюти – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У четвер, 19 січня 2023 року, котирування Індексу долара США втратили 0,17% до 102,19, інформує Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 102,11 – 102,48.

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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Ба більше, це найкращий результат за 20 років ;

Ба більше, це найкращий результат за ; Натомість мінімально котирування впали до 95,04 за аналогічний період, за даними CNBC.

Знецінення долара спровокувала публікація низки слабких даних щодо динаміки економіки США. Зокрема, у грудні 2022 року роздрібні продажі зафіксували найбільше падіння за рік, тоді як обсяги виробництва зазнали найбільших втрат за останні 2 роки. На цьому тлі посилюються побоювання, що перша економіка світу прямує до рецесії, пише Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Динаміка інших валют

Британський фунт втрати всього 0,1% після злету до пікового рівня за понад місяць. Офіційна валюта Єврозони – євро – зміцнила свої позиції проти долара на 0,23%. Напередодні ця грошова одиниця досягла пікового рівня за 9 місяців. До того ж на днях один із представників Європейського центрального банку заявив, що наразі зарано говорити про наступний крок регулятора.

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