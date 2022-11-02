Доллар вернулся к росту, а его конкурент – теряет позиции на рынке

Котировки Индекса доллара США вернулись к росту после решения Федерального резерва. Об актуальных изменениях на валютном рынке –читайте на Финансы24.

Индекс доллара США в среду, 2 ноября, вернулся к росту на фоне решения Федерального резерва о поднятии ставки в четвертый раз подряд.

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Позиции доллара США на рынке

К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 112,05, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель вырос на 0,51%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:

Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78 ;

; Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

В то же время котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 112,05 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель вырос на 0,50%. Актуальные данные по WSJ Dollar Index за последний год:

За последний месяц этот показатель вырос на 1,8%;

За 3 месяца индекс усилил позиции на 5,20%;

С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 16,76%;

За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 19,37%.

Динамика других валют

Евро сначала вырос против доллара, однако позже ситуация изменилась. Речь идет о падении на уровне 0,5%. Параллельно японская иена укрепила свои позиции на валютном рынке на 0,31%.

Следовательно, за курс остановился на уровне 147,79 иены за доллар, сообщает Reuters. Добавим, что в октябре иена обрушилась до исторического минимума за более чем 30 лет против американской валюты.

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