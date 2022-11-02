Долар повернувся до зростання, а його конкурент – втрачає позиції на ринку

Котирування Індексу долара США повернулися до зростання після рішення Федерального резерву. Про актуальні зміни на валютному ринку – читайте на Фінанси24.

Індекс долара США у середу, 2 листопада, повернувся до зростання на фоні рішення Федерального резерву про підняття ставки четвертий раз поспіль.

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Позиції долара США на ринку

На момент створення цього матеріалу, котирування Індексу долара США коливаються на рівні 112,05, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник виріс на 0,51%. Крайні позиції для Індексу долара за рік:

Максимально цей показник у річному розрахунку досягав позначки на рівні 114,78 ;

; Тоді як мінімум за аналогічний період зафіксували на позиції у 93,28, згідно з даними CNBC.

Індекс долара США – це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Водночас котирування WSJ Dollar Index (співвідношення долара США до 16 валют) торгуються на рівні 112,05 згідно з даними WSJ. Від початку сесії цей показник виріс на 0,50%. Актуальні дані щодо WSJ Dollar Index за останній рік:

За останній місяць цей показник виріс на 1,80%;

За 3 місяці Індекс посилив позиції на 5,20%;

Від початку 2022 року WSJ Dollar Index зріс на 16,76%;

Загалом за 12 місяців Індекс зміцнив свої позиції на 19,37%.

Динаміка інших валют

Євро спершу виріс проти долара, проте пізніше ситуація змінилася. Йдеться про падіння на рівні 0,5%. Паралельно японська єна зміцнила свої позиції на валютному ринку на 0,31%.

Відтак за курс зупинився на рівні 147,79 єни за долар, повідомляє Reuters. Додамо, що у жовтні єна обвалилася до історичного мінімуму за понад 30 років проти американської валюти.

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