Многие профессиональные инвесторы не видят оснований для изменения ситуации на валютном рынке в ближайшее время.

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Что означает укрепление доллара США

В общем, речь идет о том, что за один доллар в современных реалиях можно приобрести больше другой валюты, чем раньше. Одним из самых ярких примеров этого является динамика пары доллар – иена.

Год назад за 1 доллар США можно было приобрести чуть менее 110 японских иен. Однако на сегодня курс составляет почти 143 иены за доллар США. Этот показатель не только вырос примерно на 30%, но продемонстрировал один из крупнейших взлетов доллара по отношению к другой денежной единице.

Кроме того, Индекс доллара США, измеряющий соотношение доллара по отношению к корзине из 6 валют, с начала текущего года вырос почти на 16%. Это самые быстрые годовые темпы роста, минимум, с 1972 года. Эти цифры еще больше впечатляют, если сравнивать с показателями других инвестиций:

Во-первых, большинство других активов в этом году демонстрируют отрицательную динамику на рынке;

Ценные бумаги в США упали более чем на 19% ;

; Самая известная цифровая монета мира – биткоин – упала в цене почти на 60%, по данным CoinDesk;

– биткоин – упала в цене почти на по данным CoinDesk; Золото упало более чем на 7%.

Почему американский доллар укрепляет позиции на рынке

В сущности, все просто. Американская экономика функционирует лучше, чем экономики других стран. Даже несмотря на рекордную инфляцию в США более чем за 40 лет, рынок труда в стране остается стабильным. В других секторах тоже фиксируют аналогичную динамику. К примеру, сфера услуг демонстрирует устойчивые позиции.

Это помогло компенсировать потери на рынке недвижимости и других секторах экономики, которые лучше работают при низких процентных ставках.

Кто выиграет и проиграет от сильного доллара

Внутри страны мощные позиции доллара на валютном рынке помогают сдерживать инфляцию и цены на импортные товары. Как и цену сырьевых продуктов на рынке.

Доллар – это ключевая валюта для мировой торговли. Именно в долларах проводят расчеты за нефть, золото. Поэтому, когда доллар растет по отношению к иене, в Японии покупатель может получить меньше баррелей сырой нефти за то же количество иена, что и раньше. Это может свидетельствовать о меньшем давлении на стоимость нефти.

В то время как американцы за границей теперь могут тратить меньше. Например, в японском Токио туристы тратя 10 тысяч иен на ужин, используют на 23% меньше долларов, чем год назад. В целом доллар в этом году укрепил позиции по отношению к почти всем валютам.

Однако для американских компаний, работающих за границей, ситуация с сильным долларом выглядит по-другому. Они теряют деньги:

Сеть заведений быстрого питания McDonald's сообщила о спаде доходов на 3% в течение лета;

сообщила о спаде доходов на в течение лета; В то время как в Microsoft заявили, что в последнем квартале они потеряли 595 миллионов долларов из-за изменения курсов валют;

Microsoft заявили, что в последнем квартале они потеряли из-за изменения курсов валют; Ряд других компаний заявил об аналогичных опасениях, поскольку дальнейшее укрепление курса доллара увеличит давление на их доходы;

Всего компании, акции которых входят в индекс S&P 500, примерно 40% своих доходов получают за пределами США.

Сильный доллар – это испытание для развивающихся стран. Правительства и компании часто получают ссуды именно в этой валюте. Следовательно, процесс погашения долга в долларах США, тогда как национальная валюта теряет позиции, может привести к серьезному стрессу.