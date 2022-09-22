Индекс доллара США в четверг, 22 сентября, продолжает демонстрировать положительную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.
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Позиции доллара США на рынке
К моменту создания этого материала, Индекс доллара США колеблется на уровне 110,71 согласно данным Yahoo!Finance. С начала дня эти котировки выросли на 0,06%. Индекс начал день на уровне 111,48. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель достигал 111,81. Это новый пиковый уровень;
- Минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 92,98, по данным CNBC.
В то время как котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) остановились на уровне 110,83, согласно данным WSJ. С начала торговой сессии этот показатель вырос на 0,17%. Последние данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:
- за последний месяц этот показатель вырос на 2,18%;
- за 3 месяца индекс усилил позиции на 6,13%;
- с начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 15,50%;
- В целом за 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18,60%.