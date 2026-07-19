Курс доллара может "колебаться" в ближайшие дни: стоит ли украинцам беспокоиться

В последнюю декаду июля общая ситуация на валютном рынке практически не изменится по сравнению с несколькими предыдущими неделями. Нацбанк и в дальнейшем будет держать ситуацию под контролем, что способствует сохранению стабильности. Более того, сейчас даже можно говорить о периоде относительного затишья, хотя фактор войны в Украине остается главным триггером.

Каким будет курс валют

Подробности для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его прогнозам, в ближайшие дни курсовые показатели будут оставаться в пределах 44,5 – 45 гривен за доллар и 50,5 – 52,5 гривны за евро, что в целом соответствует тенденциям июля.

Во-первых, предпосылок для заметного изменения соотношения между евро и долларом в мире пока нет. Следовательно, оно имеет все шансы оставаться в диапазоне 1,14 – 1,16 в течение этой недели.

Во-вторых, разница между курсами на межбанковском и наличном рынках практически сойдет на нет. То есть стоимость валюты в коммерческих банках и обменниках будет максимально приближена к межбанковскому курсу.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА С начала июля разница курсов была минимальной, что свидетельствует об умеренном спросе – ведь волна повышенного спроса сразу сказывается на курсах продажи в обменных пунктах, а спред по отношению к курсу покупки начинает расти.

Эксперт также отметил, что не стоит беспокоиться из-за умеренных ежедневных колебаний валютных курсов в конце второго месяца лета. Такие разнонаправленные изменения являются типичным признаком "живого" рынка и пока не представляют реальной угрозы для его стабильности.

Нацбанк сохранит возможность оперативно вмешиваться в ситуацию благодаря интервенциям в рамках режима "управляемой гибкости", чтобы поддерживать баланс между спросом и предложением. Вероятно, на этот раз недельный объем таких вливаний не превысит 850 миллионов долларов, что является "вполне приемлемым уровнем" в условиях войны.

Характеристики рынка с 20 по 26 июля

Коридоры валютных колебаний : на межбанке 44,5 – 45 гривен за доллар и 50,5 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,5 – 45 гривен за доллар и 50,5 – 52,5 гривны за евро.

: на межбанке 44,5 – 45 гривен за доллар и 50,5 – 52,5 гривны за евро; на наличном рынке 44,5 – 45 гривен за доллар и 50,5 – 52,5 гривны за евро. Ежедневные курсовые колебания : на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в коммерческих банках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны.

: на межбанке до 0,05 – 0,15 гривны; в коммерческих банках до 0,1 – 0,2 гривны; в обменных пунктах до 0,3 гривны. Разница между курсами покупки и продажи : на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро.

: на межбанке до 0,15 гривны за доллар и до 0,2 гривны за евро; в коммерческих банках до 0,5 – 0,6 гривны за доллар и до 0,8 – 1 гривны за евро; в обменных пунктах до 0,6 – 1 гривны за доллар и до 1 – 1,3 гривны за евро. Разница курсов покупки : в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро.

: в коммерческих банках 0,2 – 0,3 гривны за доллар и 0,3 – 0,5 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и 0,5 – 0,7 гривны за евро. Разница курсов продажи : в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро.

: в коммерческих банках 0,1 – 0,2 гривны за доллар и 0,2 – 0,3 гривны за евро; в обменных пунктах 0,3 – 0,5 гривны за доллар и до 0,5 гривны за евро. Средняя разница между курсами межбанка и наличных рынков – от 0,1 до 0,15 гривны.

межбанка и наличных рынков – от 0,1 до 0,15 гривны. Средние курсовые отклонения в течение недели: до 1 – 1,5% от стартового курса.

Напомним, Нацбанк уже установил курс валют на понедельник, 20 июля. Доллар будет стоить 44,66 гривны, а евро – 51,05 гривны.

Кроме того, связанные с войной риски остаются актуальными, в частности энергетические, топливные, логистические, инфраструктурные и т. д. Предсказать намерения противника крайне сложно, как и рассчитать последствия новых ракетно-дроновых ударов. Именно поэтому бизнес и население внимательно следят за развитием событий, принимая финансовые решения в зависимости от ситуации с безопасностью.