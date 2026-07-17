Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, официальный курс доллара США 17 июля составил 44,61 гривны, то есть цена американской валюты снизилась на 13 копеек по сравнению с 16 июля. Официальный курс евро составил 51,16 гривны, то есть вырос на 10 копеек.

В свою очередь, уже 20 июля курс валюты будет следующим:

доллар – 44,66 гривны (+5 копеек);

евро – 51,05 гривны (-11 копеек).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Однако еще по состоянию на вечер 17 июля наличный курс доллара был следующим:

по данным 24 Канала , в банках покупка в среднем составляла 44,41 гривны , а продажа – 44,89 гривны ;

, в банках покупка в среднем составляла , а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,73 гривны , а продажа – 44,75 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,23 гривны, а продажа – 44,84 гривны.

В то же время наличный курс евро вечером 17 июля был таким: в банках – покупка в среднем составляла 50,84 гривны , а продажа – 51,49 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,25 гривны , а продажа – 51,35 гривны ;

составляла , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 51 гривну, а продажа – 51,63 гривны.

К слову, в целом ситуацию на валютном рынке Нацбанк характеризует как контролируемую. Правда, введенный режим "управляемой гибкости" предусматривает колебания в обе стороны, поэтому гривна может как ослабляться, так и укрепляться.

Например, текущую девальвацию в регуляторе частично объясняют сезонными факторами. В частности, в начале лета несколько сократилось предложение валюты со стороны агропромышленного комплекса, хотя снижение в этом году не было существенным.