Официальный курс валюты в Украине
По данным Нацбанка, официальный курс доллара США 17 июля составил 44,61 гривны, то есть цена американской валюты снизилась на 13 копеек по сравнению с 16 июля. Официальный курс евро составил 51,16 гривны, то есть вырос на 10 копеек.
В свою очередь, уже 20 июля курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,66 гривны (+5 копеек);
- евро – 51,05 гривны (-11 копеек).
Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Однако еще по состоянию на вечер 17 июля наличный курс доллара был следующим:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем составляла 44,41 гривны, а продажа – 44,89 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем составляла 44,73 гривны, а продажа – 44,75 гривны;
- в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,23 гривны, а продажа – 44,84 гривны.
К слову, в целом ситуацию на валютном рынке Нацбанк характеризует как контролируемую. Правда, введенный режим "управляемой гибкости" предусматривает колебания в обе стороны, поэтому гривна может как ослабляться, так и укрепляться.
Например, текущую девальвацию в регуляторе частично объясняют сезонными факторами. В частности, в начале лета несколько сократилось предложение валюты со стороны агропромышленного комплекса, хотя снижение в этом году не было существенным.