Доллар слабеет по отношению к валютам главных торговых партнеров США: что происходит на рынке

Динамика на валютном рынке – важный индикатор текущей ситуации в мировой экономике. Что происходит по Индексу доллара США – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

По состоянию на 29 июля 2022 года, индекс доллара составляет 106,14, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель упал на 0,20%. Начальная позиция Индекса доллара была 106,21.

На сегодняшний день Индекс доллара колебался недалеко от своего годового максимума, который был зафиксирован на уровне 109,29 в середине июля 2022 года. Минимально этот показатель за аналогичный период падал до 91,78, по данным CNBC.

Это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Интересно, что на фоне последней пресс-конференции главы американского центробанка Джерома Пауэлла по поводу поднятия базовой ставки и сдерживания инфляции Индекс доллара потерял 0,6% за ночь, опустившись до 106,1. Это стало самым низким уровнем за 3 недели, сообщает Reuters.

Что в целом происходит с долларом США на рынке

В последние недели доллар США показывал мощные позиции на рынке. В то же время, такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику. Секрет в том, что главной валютой мировой торговли является доллар. Так что результатами такой динамики могут быть следующие:

новый удар для мировой экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,

уменьшение объемов инвестиций,

ухудшение финансовых условий,

более сложный процесс выполнения государствами собственных денежных обязательств.

Напомним, что именно доллар США – это главная резервная валюта мира. Хотя в этом секторе тоже фиксируют некоторые изменения. В частности, все большую часть начинает охватывать китайский юань, который уже вошел в первую тройку ключевых резервных валют для центробанков.

Валютный стратег по Societe Generale добавил, что на рынке также циркулируют слухи, что вероятно доллар достиг пика, если темпы усиления монетарной политики Федерального резерва замедлится в сентябре.

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