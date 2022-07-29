Індекс долара США продовжує демонструвати від'ємну динаміку на ринку. Торги тривають цілодобово.

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Актуальні дані щодо Індексу долара

Станом на 29 липня 2022 року, Індекс долара становить 106,14, згідно з даними Yahoo!Finance. З початку торгового дня цей показник впав на 0,20%. Початкова позиція Індексу долара була 106,21.

На сьогодні Індекс долара коливатися недалеко від свого річного максимуму, який був зафіксований на рівні 109,29 у середині липня 2022 року. Мінімально цей показник за аналогічний період падав до 91,78, за даними CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара США до шести національних валют країн, які є основними партнерами офіційного Вашингтона у торгівлі. До цього переліку входять євро, єна, фунт стерлінгів, канадський долар, шведська крона та швейцарський франк.

Цікаво, що на фоні останньої пресконференції глави американського центробанку Джерома Пауелла щодо підняття базової ставки та стримування інфляції Індекс долара втратив 0,6% за ніч, опустившись до 106,1. Це стало найнижчим рівнем з 3 тижні, інформує Reuters.

Що загалом відбувається з доларом США на ринку

Протягом останніх тижнів долар США показував потужні позиції на ринку. Водночас така динаміка американської нацвалюти негативно впливає на глобальну економіку. Секрет у тому, що головною валютою світової торгівлі є саме долар. Тож результатами такої динаміки можуть бути наступні:

новий удар для світової економіки, яка ще не встигла відновитися після пандемії коронавірусу,

зменшення обсягів інвестицій,

погіршення фінансових умов,

складніший процес виконання державами своїх фінансових зобов'язань.

Нагадаємо, що саме долар США – це головна резервна валюта світу. Хоча у цьому секторі теж фіксують певні зміни. Зокрема, все більшу частку починає охоплювати китайський юань, який уже увійшов до першої трійки ключових резервних валют для центробанків.

Валютний стратег з Societe Generale додав, що на ринку також циркулюють чутки, що ймовірно долар досяг піку, якщо темпи посилення монетарної політики Федерального резерву сповільниться у вересні.

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