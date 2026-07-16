Обменники изменили цены на наличку – подешевел ли доллар в Украине

Во вторник, 14 июля, официальный курс доллара в Украине снизили до 44,74 гривны, а евро – до 51,06 гривны. Однако как изменилась стоимость иностранной наличности в обменных пунктах – читайте далее.

Какой курс валюты в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на утро 16 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,51 гривны (-1 копейка), а продажа – по 45,02 гривны (без изменений).

, по состоянию на утро 16 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по (-1 копейка), а продажа – по (без изменений). Покупка евро осуществляется по 50,87 гривны (+1 копейка), а продажа – по 51,51 гривны (-2 копейки).

Что с курсом на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,76 гривны (-4 копейки), а продажа – по 44,79 гривны (-2 копейки).

(-4 копейки), а продажа – по (-2 копейки). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,24 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,40 гривны (+4 копейки).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, доллары обменные пункты покупают в среднем по 44,34 гривны (без изменений), а продают – по 44,91 гривны (без изменений).

(без изменений), а продают – по (без изменений). Евро покупают по 51,02 гривны (-2 копейки), а продают – по 51,67 гривны (+8 копеек).

Напомним, середина лета пока не принесла резких изменений на валютном рынке. С начала июля официальный курс доллара удерживается вблизи установленного в начале месяца уровня, а его ежедневные колебания остаются незначительными.

Однако уже в августе ситуация может несколько оживиться. В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду и связанными с ним рисками для безопасности спрос на иностранную валюту, вероятно, будет постепенно расти. Соответственно, Нацбанку придется активнее поддерживать курсовую стабильность с помощью интервенций.