16 июля, 11:30
Обменники изменили цены на наличку – подешевел ли доллар в Украине
Во вторник, 14 июля, официальный курс доллара в Украине снизили до 44,74 гривны, а евро – до 51,06 гривны. Однако как изменилась стоимость иностранной наличности в обменных пунктах – читайте далее.
Какой курс валюты в банках
- По данным 24 Канала, по состоянию на утро 16 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,51 гривны (-1 копейка), а продажа – по 45,02 гривны (без изменений).
- Покупка евро осуществляется по 50,87 гривны (+1 копейка), а продажа – по 51,51 гривны (-2 копейки).
Что с курсом на черном рынке
- Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,76 гривны (-4 копейки), а продажа – по 44,79 гривны (-2 копейки).
- В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,24 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,40 гривны (+4 копейки).
Какой курс в обменных пунктах
- По данным finance.ua, доллары обменные пункты покупают в среднем по 44,34 гривны (без изменений), а продают – по 44,91 гривны (без изменений).
- Евро покупают по 51,02 гривны (-2 копейки), а продают – по 51,67 гривны (+8 копеек).
Напомним, середина лета пока не принесла резких изменений на валютном рынке. С начала июля официальный курс доллара удерживается вблизи установленного в начале месяца уровня, а его ежедневные колебания остаются незначительными.
Однако уже в августе ситуация может несколько оживиться. В связи с подготовкой к осенне-зимнему периоду и связанными с ним рисками для безопасности спрос на иностранную валюту, вероятно, будет постепенно расти. Соответственно, Нацбанку придется активнее поддерживать курсовую стабильность с помощью интервенций.