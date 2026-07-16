Який курс валюти в банках

За даними 24 Каналу , станом на ранок 16 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,51 гривні (-1 копійка), а продаж по 45,02 гривні (без змін).

, станом на ранок 16 липня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-1 копійка), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 50,87 гривні (+1 копійка), а продаж – по 51,51 гривні (-2 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,76 гривні (-4 копійки), а продаж – по 44,79 гривні (-2 копійки).

(-4 копійки), а продаж – по (-2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,24 гривні (+5 копійок), а продаж – по 51,40 гривні (+4 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінники купують у середньому по 44,34 гривні (без змін), а продають – по 44,91 гривні (без змін).

(без змін), а продають – по (без змін). Євро купують по 51,02 гривні (-2 копійки), а продають – по 51,67 гривні (+8 копійок).

Нагадаємо, середина літа поки не принесла різких змін на валютному ринку. Від початку липня офіційний курс долара утримується поблизу встановленого на початку місяця рівня, а його щоденні коливання залишаються незначними.

Однак уже в серпні ситуація може дещо пожвавитися. Через підготовку до осінньо-зимового періоду та пов'язані з ним безпекові ризики попит на іноземну валюту, ймовірно, поступово зростатиме. Відповідно Нацбанку доведеться активніше підтримувати курсову стабільність за допомогою інтервенцій.