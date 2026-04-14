Одна из валют подскочила в цене: какой курс установил Нацбанк на 15 апреля

Нацбанк установил официальный курс валют на среду, 15 апреля. И пока цена доллара не изменилась существенно, стоимость евро подскочила более чем на 50 копеек.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 14 апреля торгуется по 43,44 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 2 копейки против 13 апреля. Официальный курс евро составляет 50,75 гривны, следовательно его цена упала на 15 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 15 апреля курс валют будет таким:

доллар – 43,50 гривны (+6 копеек);

евро – 51,33 гривны (+58 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 14 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,25 гривны , а продажа – по 43,77 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 43,65 гривны , а продажа – по 43,65 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 42,76 гривны, а продажа – по 43,71 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 14 апреля был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,60 гривны , а продажа – по 51,35 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51 гривну , а продажа – по 51,38 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,73 гривны, а продажа – по 51,48 гривны.

Каким будет меняться курс валют дальше?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала член правления и директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько рассказала, что в ближайшее время давление на курс будет сохраняться:

из-за сезонного спроса на валюту со стороны бизнеса и населения; а также активности межбанка, где крупные сделки могут вызывать ежедневные колебания.

Если же Нацбанк и в дальнейшем постепенно будет уменьшать объемы интервенций, рынок чаще будет балансироваться самостоятельно, а курс валют обойдется без резких изменений.

Ранее директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отмечал, что объемы интервенций регулятора уже постепенно возвращаются к привычным уровням. Если в марте это было 1 – 1,3 миллиарда долларов в неделю, то в середине апреля ожидают около 700 – 800 миллионов долларов.