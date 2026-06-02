Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 2 июня торговался по 44,30 гривны, то есть цена американской валюты увеличилась на 4 копейки против 1 июня. Официальный курс евро составлял 51,59 гривны, следовательно его цена также выросла на 4 копейки, сообщает Нацбанк.

Смотрите также Какие банкноты по 50 гривен больше не принимают в магазинах

А вот 3 июня курс валюты будет таким:

доллар – 44,33 гривны (+3 копейки) – новый исторический максимум;

евро – 51,66 гривны (+7 копеек).

Интересно! Предыдущий рекорд цены в Украине американская валюта установила 2 июня – 44,30 гривны по курсу Нацбанка.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Курс доллара на наличном рынке

Напомним, еще по состоянию на обед 2 июня курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,04 гривны , а продажа – по 44,48 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,24 гривны , а продажа – по 44,28 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,84 гривны, а продажа – по 44,27 гривны.

Курс евро на наличном рынке А вот курс евро по состоянию на утро 2 июня был таким: в банках – покупка в среднем была по 51,27 гривны , а продажа – по 51,93 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,60 гривны , а продажа – по 51,80 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 51,57 гривны, а продажа – по 51,89 гривны.

Каким будет курс валюты в начале лета

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в первую неделю июня курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 44 – 44,50 гривны.

Эксперт отметил, что на ситуацию может положительно повлиять сезонный фактор – замедление роста цен из-за увеличения предложения овощей, ягод и другой сельскохозяйственной продукции.

Дело в том, что умеренное инфляционное давление уменьшает риски для гривны и потребность в значительных валютных интервенциях Нацбанка.