Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 2 июня торговался по 44,30 гривны, то есть цена американской валюты увеличилась на 4 копейки против 1 июня. Официальный курс евро составлял 51,59 гривны, следовательно его цена также выросла на 4 копейки, сообщает Нацбанк.
Смотрите также Какие банкноты по 50 гривен больше не принимают в магазинах
А вот 3 июня курс валюты будет таким:
- доллар – 44,33 гривны (+3 копейки) – новый исторический максимум;
- евро – 51,66 гривны (+7 копеек).
Интересно! Предыдущий рекорд цены в Украине американская валюта установила 2 июня – 44,30 гривны по курсу Нацбанка.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Курс доллара на наличном рынке
Напомним, еще по состоянию на обед 2 июня курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 44,04 гривны, а продажа – по 44,48 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем была по 44,24 гривны, а продажа – по 44,28 гривны;
- в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,84 гривны, а продажа – по 44,27 гривны.
Каким будет курс валюты в начале лета
В эксклюзивном комментарии 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в первую неделю июня курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 44 – 44,50 гривны.
Эксперт отметил, что на ситуацию может положительно повлиять сезонный фактор – замедление роста цен из-за увеличения предложения овощей, ягод и другой сельскохозяйственной продукции.
Дело в том, что умеренное инфляционное давление уменьшает риски для гривны и потребность в значительных валютных интервенциях Нацбанка.