Доллар по 45 гривен становится новой "нормой" – чего ожидать от курса валют в конце июня

В конце июня ситуация на валютном рынке будет оставаться довольно динамичной. Однако это не означает начала "мощной девальвации" гривны – пока речь идет лишь о более широком диапазоне курсовых колебаний. Так, в течение одного дня цена доллара может изменяться в пределах до 30 копеек.

Какой будет ситуация в конце июня

Подробности эксклюзивно для 24 Канала рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. О смене рыночного тренда пока речь не идет, а механизм "управляемой гибкости" Нацбанка поможет избежать резких скачков.

Смотрите также: Обменники не хотят принимать некоторые доллары — законно ли это и куда можно подать жалобу

Во-первых, события последних месяцев свидетельствуют о способности Нацбанка удерживать ситуацию на валютном рынке под контролем даже в условиях энергетических рисков и инфляционного давления. Для этого он активно использует интервенции, сглаживая чрезмерные курсовые колебания. По оценкам эксперта, в период с 22 по 28 июня на такие операции может быть направлено 850 – 900 миллионов долларов.

Во-вторых, летом традиционно срабатывает сезонный фактор, сдерживающий рост цен. В связи с поступлением нового урожая отдельные виды сельскохозяйственной продукции дешевеют, что влияет на общую динамику инфляции. Поэтому после майских 8,2% в годовом исчислении показатель в июне может снизиться до 7,85 – 7,9%.

В-третьих, учетная ставка сохраняется на уровне 15%, что является одним из сигналов относительной контролируемости экономической ситуации в стране.

В-четвертых, среди участников рынка преобладает "сдержанный оптимизм", связанный с ожиданиями, что объемы международной финансовой помощи Украине не будут сокращены.

В-пятых, текущее удорожание валюты в целом соответствует заложенным в бюджет показателям. В частности, средневзвешенный курс доллара на 2026 год предусмотрен на уровне 45,7 гривны.

Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Конечно, риски также достаточно весомы: мировая конъюнктура цен на топливо и соответствующая корректировка цен на украинских АЗС, влияние на стоимость производства, логистики и т. д. Кроме того, повышенный спрос на валюту сохраняется с начала года.

Таким образом, согласно прогнозу, в течение недели доллар вряд ли превысит 45,2 гривны. Скорее всего, курс будет колебаться вблизи 45 гривен, что будет свидетельствовать о закреплении на новой "психологической отметке".

А вот на стоимость евро и в дальнейшем будет влиять динамика на мировых торгах. Поскольку его соотношение к доллару в последние недели остается относительно стабильным, резких изменений не прогнозируется и для украинского рынка – курс евро будет находиться преимущественно в пределах 51,5 – 52,5 гривны.

Что будет происходить на наличном рынке

Несмотря на разговоры об ажиотаже, повышение курсов в финучреждениях пока не привело к резкому росту спроса на валюту. В свою очередь появление новых ценников эксперт объясняет тактикой самих обменников, которые быстро реагируют на ситуацию на межбанке и увеличивают разницу между покупкой и продажей до 1 – 1,2 гривны.

На данный момент дефицита доллара нет, поэтому нынешние изменения банкир называет скорее элементом "курсовой игры", которая может иметь краткосрочный психологический эффект и усиливать тревожные настроения.

Характеристики рынка с 22 по 28 июня: