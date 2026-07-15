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Финансы Курс валют Валюта снова подешевела: официальный курс НБУ на 16 июля
15 июля, 15:36
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Валюта снова подешевела: официальный курс НБУ на 16 июля

Анастасия Безейко

Нацбанк установил официальный курс валюты на четверг, 16 июля. После подорожания цены на доллар и евро вновь снизились.

Официальный курс валюты в Украине

Официальный курс доллара США 15 июля торговался по 44,88 гривны, то есть курс американской валюты вырос на 21 копейку по сравнению с 14 июля. Официальный курс евро составил 51,19 гривны, таким образом, его курс также вырос на 14 копеек, сообщает Нацбанк.

В свою очередь, 16 июля курс валюты будет следующим:

  • доллар – 44,74 гривны (-14 копеек);
  • евро – 51,06 гривны (-13 копеек).

К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Интересно, что накануне наличный курс доллара составлял:

  • по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем составляла 44,54 гривны, а продажа – 45,04 гривны;
  • на черном рынке – покупка и продажа в среднем составляли по 44,80 гривны;
  • в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,38 гривны, а продажа – 44,91 гривны.

А вот наличный курс евро был следующим:

  • в банках – покупка в среднем составляла 50,89 гривны, а продажа – 51,57 гривны;
  • на черном рынке – покупка в среднем составляла 51,25 гривны, а продажа – 51,37 гривны;
  • в обменных пунктах – покупка в среднем составляла 51,01 гривны, а продажа – 51,61 гривны.

Напомним, одним из ключевых рисков для валютного рынка Украины остается топливо. Однако влияние оказывают не только колебания мировых цен на нефть и активность импортеров на межбанке, но и ситуация с безопасностью внутри страны.

Подобный сценарий наблюдался весной и летом 2022 года, когда после российских ударов по нефтебазам и логистической инфраструктуре пришлось оперативно перестраивать маршруты поставок. На данный момент оснований говорить о системном дефиците нет, однако локальные проблемы в некоторых регионах, в частности прифронтовых, по-прежнему могут временно влиять на цены.

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