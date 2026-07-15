Офіційний курс валюти в Україні

Офіційний курс долара США 15 липня торгувався по 44,88 гривні, тобто ціна американської валюти збільшилася на 21 копійку проти 14 липня. Офіційний курс євро становив 51,19 гривні, отже його ціна також зросла на 14 копійок, повідомляє Нацбанк.

Натомість 16 липня курс валюти буде таким:

  • долар – 44,74 гривні (-14 копійок);
  • євро – 51,06 гривні (-13 копійок).

До слова, чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Цікаво, що напередодні готівковий курс долара становив:

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  • за даними 24 Каналу, у банках купівля в середньому була по 44,54 гривні, а продаж – по 45,04 гривні;
  • на чорному ринку – купівля та продаж у середньому були по 44,80 гривні;
  • в обмінниках купівля в середньому була по 44,38 гривні, а продаж – по 44,91 гривні.

А от готівковий курс євро був таким:

  • у банках – купівля в середньому була по 50,89 гривні, а продаж – по 51,57 гривні;
  • на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,25 гривні, а продаж – по 51,37 гривні;
  • в обмінниках – купівля в середньому була по 51,01 гривні, а продаж – по 51,61 гривні.

Нагадаємо, одним із ключових ризиків для валютного ринку України залишається пальне. Однак вплив мають не лише коливання світових цін на нафту та активність імпортерів на міжбанку, а й безпекова ситуація всередині країни.

Подібний сценарій переживали навесні та влітку 2022 року, коли після російських ударів по нафтобазах і логістичній інфраструктурі довелося оперативно перебудовувати маршрути постачання. Наразі ж підстав говорити про системний дефіцит немає, проте локальні проблеми в деяких регіонах, зокрема прифронтових, усе ще можуть тимчасово впливати на ціни.