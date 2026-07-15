Официальный курс валюты в Украине
Официальный курс доллара США 15 июля торговался по 44,88 гривны, то есть курс американской валюты вырос на 21 копейку по сравнению с 14 июля. Официальный курс евро составил 51,19 гривны, таким образом, его курс также вырос на 14 копеек, сообщает Нацбанк.
В свою очередь, 16 июля курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,74 гривны (-14 копеек);
- евро – 51,06 гривны (-13 копеек).
К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Интересно, что накануне наличный курс доллара составлял:Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
- по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем составляла 44,54 гривны, а продажа – 45,04 гривны;
- на черном рынке – покупка и продажа в среднем составляли по 44,80 гривны;
- в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,38 гривны, а продажа – 44,91 гривны.