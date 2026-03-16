Действительно ли доллар перестал бить рекорды: официальный курс валют на 17 марта

Нацбанк установил официальный курс валют на вторник, 17 марта. После нового исторического максимума в конце прошлой недели доллар в Украине продолжает медленно дешеветь.

Какой официальный курс валют?

Официальный курс доллара США 16 марта торгуется по 44,13 гривны. То есть цена американской валюты уменьшилась на 3 копейки против 13 марта. Официальный курс евро составляет 50,66 гривны, следовательно его цена упала на 29 копеек, сообщает Нацбанк.

А вот 17 марта курс валют будет таким:

доллар – 44,08 гривны (-5 копеек);

евро – 50,57 гривны (-9 копеек).

Какой курс доллара на наличном рынке?

Напомним, еще по состоянию на утро 16 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках, по данным "Минфина", покупка в среднем была по 43,90 гривны , а продажа – по 44,43 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 44,40 гривны , а продажа – по 44,46 гривны ;

, а продажа – по ; в обменниках, по данным finance.ua, покупка в среднем была по 43,82 гривны, а продажа – по 44,57 гривны.

Какой курс евро на наличном рынке?

А вот курс евро по состоянию на утро 16 марта был таким:

в банках – покупка в среднем была по 50,40 гривны , а продажа – по 51,25 гривны ;

, а продажа – по ; на черном рынке – покупка в среднем была по 51,08 гривны , а продажа – по 51,36 гривны ;

по , а продажа – по ; в обменниках – покупка в среднем была по 50,70 гривны, а продажа – по 51,45 гривны.

Что происходит с курсом валют?

К слову, течение прошлой недели (9 – 13 марта) регулятор продал более 1 миллиарда долларов для поддержки гривны.

Фактически государство продолжает искусственно поддерживать предложение, удовлетворяя структурный дефицит на рынке за счет накопленных запасов. Однако пока финансовые вливания Нацбанка не помогают полностью спасти гривну от обесценивания.

Более того, в феврале из-за валютных интервенций рекордные международные резервы Украины уже уменьшились на 5%.