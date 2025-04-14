Почему упал доллар

В понедельник, 14 апреля, доллар США зафиксировал резкий обвал на рынке. Валюта падает в цене пятую сессию подряд. Более того, доллар торгуется на самом низком уровне за три года, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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На доллар США давят опасения относительно экономики и политического курса США. Кроме того, доллар падает в цене и из-за решения администрации Трампа об отмене некоторых тарифов на товары из Китая. Речь идет о смартфонах, компьютерах и другой технике.

Напомним, что впервые доллар США упал в цене до многолетнего минимума в пятницу, 11 апреля. Также на прошлой неделе доллар обвалился до минимума за 6 месяцев.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США торгуется на уровне 99,51. Доллар подешевел на 0,60% во время торгов, по данным MarketWatch. В течение торговой сессии индекс доллара колеблется в диапазоне от 99,21 до 100,07.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: