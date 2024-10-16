Дональд Трамп спровоцировал подорожание доллара США

Доллар США продолжает расти в цене и торгуется вблизи максимума с начала августа. На рынок влияют ожидания относительно следующих шагов центробанка США и шансы Дональда Трампа на победу на выборах.

Что влияет на доллар США на рынке

Во время торгов в среду, 16 октября, американский доллар торгуется вблизи пикового уровня за более чем два месяца. На доллар сейчас влияет два фактора, пишет Reuters.

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Во-первых, позиции доллара США на рынке поддерживают ожидания относительно более умеренного снижения процентных ставок Федеральным резервом. Напомним, что в сентябре центробанк США начал цикл смягчения монетарной политики. Во-вторых, растут ставки на потенциальную победу Дональда Трампа на президентских выборах.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США утром удержал свои позиции на уровне 103,24, информирует Reuters. Кроме того, во время предыдущего торгового дня валюта достигла максимума с 8 августа – 103,61. На момент создания этого материала, индекс колеблется на уровне 103,33. Этот показатель демонстрирует положительную динамику, выросши на 0,07%, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 103,17 – 103,39.

Позиции евро ослабевают на рынке, поскольку ожидают снижения процентных ставок Европейским центральным банком в четверг. В то же время иена была подкреплена осторожными комментариями представителя Банка Японии.