Что влияет на доллар США на рынке

Во время торгов в среду, 16 октября, американский доллар торгуется вблизи пикового уровня за более чем два месяца. На доллар сейчас влияет два фактора, пишет Reuters.

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Во-первых, позиции доллара США на рынке поддерживают ожидания относительно более умеренного снижения процентных ставок Федеральным резервом. Напомним, что в сентябре центробанк США начал цикл смягчения монетарной политики. Во-вторых, растут ставки на потенциальную победу Дональда Трампа на президентских выборах.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.