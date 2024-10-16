Що впливає на долар США на ринку

Під час торгів у середу, 16 жовтня, американський долар торгується поблизу пікового рівня за понад два місяці. На долар наразі впливає два фактори, пише Reuters.

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По-перше, позиції долара США на ринку підтримують очікування щодо більш помірного зниження процентних ставок Федеральним резервом. Нагадаємо, що у вересні центробанк США почав цикл пом'якшення монетарної політики. По-друге, зростають ставки на потенційну перемогу Дональда Трампа на президентських виборах.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;

цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.