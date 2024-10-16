Що впливає на долар США на ринку
Під час торгів у середу, 16 жовтня, американський долар торгується поблизу пікового рівня за понад два місяці. На долар наразі впливає два фактори, пише Reuters.
Цікаво Способи зберігання грошей: які варіанти доступні українцям
По-перше, позиції долара США на ринку підтримують очікування щодо більш помірного зниження процентних ставок Федеральним резервом. Нагадаємо, що у вересні центробанк США почав цикл пом'якшення монетарної політики. По-друге, зростають ставки на потенційну перемогу Дональда Трампа на президентських виборах.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,11;
- цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.