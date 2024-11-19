Курс доллара на сегодня

Во вторник, 19 ноября, доллар зафиксировал новый спад на рынке. Однако американская валюта все торгуется возле годового максимума, который зафиксировали в конце прошлой недели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На рынок влияет то, что трейдеры уменьшили ожидания относительно будущего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Администрация Дональда Трампа планирует сосредоточиться на снижении налогов и введении тарифов, что может спровоцировать новый всплеск инфляции в стране и ограничить возможности Федерального резерва по снижению ставок.

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Напомним, американский центральный банк впервые за 4 года начал цикл смягчения монетарной политики во второй половине сентября 2024 года политики во второй половине сентября 2024 года. Регулятор снизил ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,06;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США колебался на уровне 106,43. Этот индикатор вырос на 0,14 с начала торгов, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 106,12 – 106,63.

При этом за прошедшую неделю Индекс доллара США подорожал на 1,6%. Это лучший показатель с марта.