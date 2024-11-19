Курс долара на сьогодні

У вівторок, 19 листопада, долар зафіксував новий спад на ринку. Проте американська валюта все торгується біля річного максимуму, який зафіксували наприкінці минулого тижня. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Варте уваги Що буде з курсом євро до кінця року

На ринок впливає те, що трейдери зменшили очікування щодо майбутнього зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США. Адміністрація Дональда Трампа планує зосередитися на зниженні податків та запровадженні тарифів, що може спровокувати новий сплеск інфляції в країні та обмежити можливості Федерального резерву щодо зниження ставок.

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Нагадаємо, американський центральний банк вперше за 4 роки почав цикл пом'якшення монетарної політики у другій половині вересня 2024 року. Регулятор знизив ставку відразу на 50 базисних пунктів.

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,06;

Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,16 повідомляє видання CNBC.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів США. Йдеться про євро, японську єну, британський фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Що відбувається з доларом

Індекс долара США коливався на рівні 106,43. Цей індикатор зріс на 0,14 від початку торгів, за даними Yahoo!Finance. Діапазон коливання за день становить 106,12 – 106,63.

При цьому за минулий тиждень Індекс долара США подорожчав на 1,6%. Це найкращий показник з березня.