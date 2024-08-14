Доллар зафиксировал существенный обвал на рынке: продолжается ли обесценивание валюты

Доллар США начинает новый день со стабильными позициями, зафиксировав существенный спад до этого. На американскую валюту влияют ожидания относительно Федерального резерва, ведь его следующий шаг могу существенно изменить ситуацию на рынке.

Что влияет на доллар США

Доллар США остался стабилен после падения против основных конкурентов в течение ночи. Позиции американской валюты ослабли из-за благоприятных показателей Индекса цен производителей в стране, ведь это усиливает ожидания по снижению процентной ставки Федеральной резервной системой.

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Сейчас трейдеры считают, что центробанк США начнет менять монетарную политику уже в сентябре 2024 года, согласно данным Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Как изменились позиции доллара на рынке

В среду, 14 августа, Индекс доллара США торгуется на уровне 102,66. Этот индикатор на данный момент демонстрирует положительную динамику на рынке, выросши на 0,10%, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 102,56 – 102,72. Напомним, что Reuters информирует, что в течение ночи Индекс доллара США упал на 0,49%.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: