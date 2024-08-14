Дефицит юаня в России

В ответ на расширение вторичных санкций многочисленные китайские кредиторы проявляют повышенную осторожность в отношении переводов в юанях. В нескольких случаях это привело к замораживанию транзакций на длительное время, иногда на месяцы.

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Поскольку ликвидность китайского юаня (RMB) в России продолжает снижаться, компании все чаще обращаются к российскому центральному банку за юаневыми свопами. Последние данные показывают, что среднедневной объем юаней, заимствованных через эти свопы, вырос до 20 миллиардов юаней (2,8 миллиарда долларов США) в августе, удвоившись с 10 миллиардов юаней в июне. Эта тенденция подчеркивает растущую зависимость от юаневых свопов, поскольку компании пытаются справиться с дефицитом ликвидности.

В ответ на стремительный рост ставок "овернайт" по кредитам в юанях, которые превысили 20%, Банк России объявил о тройном увеличении максимально разрешенной суммы для юаневых свопов, увеличив ее до 30 миллиардов юаней. Хотя этот шаг имеет целью уменьшить стоимость финансирования в китайской валюте, ставки все еще остаются значительно выше по сравнению с уровнем, существовавшим до введения санкций в июне.

Обратите внимание! Сбербанк сообщил об отсутствии перспектив значительного улучшения условий ликвидности юаня. Как следствие, российские компании все чаще прибегают к осуществлению платежей через "дружественные" бывшие советские республики, в частности Казахстан. Эта тенденция подчеркивает постоянные проблемы, с которыми сталкиваются российские компании при осуществлении международных финансовых операций.

Финансовые эксперты Bloomberg предполагают, что рост расходов в юанях может привести к сокращению торговли с Китаем, который является основным источником российского импорта. Если китайский экспорт в Россию – как прямой, так и транзитный – потерпит спад во второй половине года, это может стать значительным достижением в санкциях против России.

Важным событием, отражающим растущие связи между Москвой и Пекином, является то, что импорт и экспорт на сумму около 240 миллиардов долларов теперь преимущественно оцениваются в юанях. Этот сдвиг подчеркивает углубление экономических отношений между двумя странами на фоне их декларируемой "дружбы".