Доллар взял паузу на рынке, приблизившись к максимуму за месяц

Американский доллар колеблется на уровне близком к самому высокому уровню, хотя и демонстрирует отрицательную динамику. О последних изменениях на рынке валют – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке

Во вторник, 7 февраля, котировки Индекса доллара США упали на 0,03% к 103,58, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,40 – 103,79.

Актуально Microsoft анонсировала проект совместно с мощной фондовой биржей: первые последствия и возможности

Крайние позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет ;

Кроме того, это лучший результат за ; За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 95,17, согласно данным CNBC.

Позиции доллара США немного ослабли, но валюта остается на уровне близком к максимуму за месяц, поскольку трейдеры усилили свои ожидания и прогнозы по поднятию базовой ставки Федеральным резервом. Именно так центробанк США борется с инфляцией, сообщает CNBC.

Эксперты выделили основные причины рекордного укрепления доллара США в 2022 году.

Недавно американский регулятор заявил, что он может повысить ставку выше 5%. Напомним, что сейчас этот показатель составляет 4,5% – 4,75%, что является пиковым уровнем с 2007 года, пишет Reuters.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Эксперты из Morgan Stanley добавили, что в текущем году позиции доллара США ослабнут благодаря оживлению экономической активности в мире и ослаблению фактора неопределенности.

Динамика других валют

Позиции евро ослабли на 0,1% во время торгов, упав к самому низкому уровню, приблизившись к минимуму с 9 января. Добавим, что в конце прошлой недели официальная валюта Еврозоны взлетела до максимума против доллара за 10 месяцев после решения Европейского центрального банка поднять ставку.

Британский фунт вырос на 0,1% после обвала до месячного минимума на предыдущей торговой сессии. В то время как японская иена пыталась восстановить предварительные потери. Валютная пара доллар – иена подешевела на 0,6% до 131,78 доллара и отошла от самого низкого уровня за месяц с курсом на уровне 132,90 иены за доллар, сообщает Reuters.