Долар взяв паузу на ринку, наблизившись до максимуму за місяць

Американський долар коливається на рівні близькому до найвищого рівня, хоча й демонструє від'ємну динаміку. Про останні зміни на ринку валют – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку

У вівторок, 7 лютого, котирування Індексу долара США впали на 0,03% до 103,58, повідомляє Yahoo!Finance. З початку торгової сесії цей показник коливався в діапазоні 103,40 – 103,79.

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Крайні позиції для Індексу долара за останні 12 місяців:

Цей показник досяг річного максимуму на рівні 114,78. Крім того, це найкращий результат за 20 років ;

Крім того, це найкращий результат за ; За аналогічний період мінімальний рівень для котирувань становив 95,17, згідно з даними CNBC.

Позиції долара США трохи ослабли, але валюта залишається на рівні близькому до максимуму за місяць, оскільки трейдери посилили свої очікування та прогнози щодо підняття базової ставки Федеральним резервом. Саме так центробанк США бореться з інфляцією, інформує CNBC.

Експерти виокремили основні причини рекордного зміцнення долара США у 2022 році.

Нещодавно американський регулятор заявив, що він може підвищити ставку вище 5%. Нагадаємо, що наразі цей показник становить 4,5% – 4,75%, що є піковим рівнем з 2007 року, пише Reuters.

Що таке Індекс долара США Це показник, який фіксує співвідношення долара до шести національних валют основних торгових партнерів офіційного Вашингтона. Йдеться про євро, єну, фунт, канадський долар, шведську крону та швейцарський франк.

Експерти з Morgan Stanley додали, що у поточному році позиції долара США ослабнуть завдяки пожвавленню економічної активності у світі та послаблення фактору невизначеності.

Динаміка інших валют

Позиції євро ослабли на 0,1% під час торгів, впавши до найнижчого рівня наблизившись до мінімуму з 9 січня. Додамо, що наприкінці минулого тижня офіційна валюта Єврозони злетіла до максимуму проти долара за 10 місяців після рішення Європейського центрального банку підняти ставку.

Британський фунт виріс на 0,1% після обвалу до місячного мінімуму на попередній торговій сесії. Тоді як японська єна намагалася відновити попередні втрати. Валютна пара долар – єна подешевшала на 0,6% до 131,78 долара та відійшла від найнижчого рівня за місяць з курсом на рівні 132,90 єни за долар, інформує Reuters.