Доллар приблизился к максимуму за 6 недель
Источник:Reuters
Доллар США завершает неделю с достаточно сильными позициями на рынке. Инвесторы ожидают важных данных в США, а также взвешивают риски связанные с ситуацией на Ближнем Востоке.
Что влияет на курс доллара
В пятницу, 4 октября, доллар подорожал до пикового уровня почти за 6 недель в преддверии публикации отчета о рынке труда в США. Новые данные могут повлиять на следующие решения центрального банка по процентным ставкам, сообщает Reuters. Напомним, что Федеральный резерв в сентябре начал цикл смягчения монетарной политики.
Актуально Ближний Восток – главный фактор: что происходит на рынке нефти
Кроме того, доллар США получил поддержку на рынке из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Дело в том, что инвесторы оценивают ситуацию и ее последствия для глобальной экономики.
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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,24;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.
Что такое Индекс доллара СШАЭто показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Что происходит с долларом
В пятницу Индекс доллара США достиг отметки на уровне 101,88, приблизившись к максимуму за 6 недель – 102,09, который зафиксировали на рынке днем ранее. На момент создания этого материала, индекс потерял на 0,10%, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 101,81 – 101,94.
За неделю Индекс доллара США вырос примерно на 1,5%. Это самый сильный результат доллара с начала апреля. Стоит добавить, что за сентябрь американская валюта зафиксировала спад почти на 1%.