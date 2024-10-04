Доллар приблизился к максимуму за 6 недель

Доллар США завершает неделю с достаточно сильными позициями на рынке. Инвесторы ожидают важных данных в США, а также взвешивают риски связанные с ситуацией на Ближнем Востоке.

Что влияет на курс доллара

В пятницу, 4 октября, доллар подорожал до пикового уровня почти за 6 недель в преддверии публикации отчета о рынке труда в США. Новые данные могут повлиять на следующие решения центрального банка по процентным ставкам, сообщает Reuters. Напомним, что Федеральный резерв в сентябре начал цикл смягчения монетарной политики.

Актуально Ближний Восток – главный фактор: что происходит на рынке нефти

Кроме того, доллар США получил поддержку на рынке из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Дело в том, что инвесторы оценивают ситуацию и ее последствия для глобальной экономики.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,24;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

В пятницу Индекс доллара США достиг отметки на уровне 101,88, приблизившись к максимуму за 6 недель – 102,09, который зафиксировали на рынке днем ранее. На момент создания этого материала, индекс потерял на 0,10%, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 101,81 – 101,94.

За неделю Индекс доллара США вырос примерно на 1,5%. Это самый сильный результат доллара с начала апреля. Стоит добавить, что за сентябрь американская валюта зафиксировала спад почти на 1%.