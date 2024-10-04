Что влияет на курс доллара

В пятницу, 4 октября, доллар подорожал до пикового уровня почти за 6 недель в преддверии публикации отчета о рынке труда в США. Новые данные могут повлиять на следующие решения центрального банка по процентным ставкам, сообщает Reuters. Напомним, что Федеральный резерв в сентябре начал цикл смягчения монетарной политики.

Актуально Ближний Восток – главный фактор: что происходит на рынке нефти

Кроме того, доллар США получил поддержку на рынке из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Дело в том, что инвесторы оценивают ситуацию и ее последствия для глобальной экономики.

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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,24;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.