Что влияет на курс доллара
В пятницу, 4 октября, доллар подорожал до пикового уровня почти за 6 недель в преддверии публикации отчета о рынке труда в США. Новые данные могут повлиять на следующие решения центрального банка по процентным ставкам, сообщает Reuters. Напомним, что Федеральный резерв в сентябре начал цикл смягчения монетарной политики.
Актуально Ближний Восток – главный фактор: что происходит на рынке нефти
Кроме того, доллар США получил поддержку на рынке из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Дело в том, что инвесторы оценивают ситуацию и ее последствия для глобальной экономики.
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Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:
- Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,24;
- этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.