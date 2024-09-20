Доллар оказался под серьезным давлением, приблизившись к критической черте

Доллар США стремительно теряет позиции на рынке против корзины из 6 других валют. Американская валюта реагирует на изменения на финансовых рынках после важного решения центробанка США.

Что влияет на курс доллара

Индекс доллара США вернулся к обесцениванию в пятницу, 20 сентября. Американская валюта сейчас максимально приблизилась к самому низкому показателю за 12 месяцев, информирует CNBC. Фактически доллар реагирует на динамику на рынках после центробанка США.

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Напомним, что Федеральный резерв 18 сентября впервые за 4 года снизил ставку на 50 базисных пунктов. В результате доллар оказался под давлением, поскольку рынки учли быстрые темпы снижения ставки в США.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 101,51, сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США на конец недели застрял на уровне 100,69, по данным CNBС, что немного выше минимума за год. На момент создания этого материала, этот индикатор продолжает терять позиции на рынке и торгуется на уровне 100,53, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 100,41 – 100,70.

В то же время евро и британский фунт за эту неделю существенно выросли против доллара. В частности, единая валюта еврозоны подорожала на 0,8%, приблизившись к августовскому максимуму (1,12 доллара). Если евро пересечет эту отметку, то сможет дальше подорожать до пикового уровня с июля 2023 года. Тогда как фунт стерлингов прибавил в цене 1,1%, достигнув лучшего результата с марта 2022 года.