Доллар США обвалился до минимального уровня за год

Доллар США теряет позиции на рынке. На валюту влияют ожидания относительно решения центрального банка США о снижении процентных ставок.

Как изменились позиции доллара

Во вторник, 17 сентября, Индекс доллара США торгуется на самом низком уровне почти за год. Это реакция рынка на потенциальное начало цикла смягчения монетарной политики в США. Ожидается, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки 18 сентября, информирует Reuters.

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Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 101,51, сообщает издание CNBC.

Что происходит с долларом

Сейчас Индекс доллара США торгуется на уровне 100,37. Этот индикатор демонстрирует отрицательную динамику, согласно данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания составляет 100,66 – 100,76. Кроме того, по данным Reuters, Индекс доллара США за ночь ослаб на 0,4% до 100,7, остановившись на тот момент недалеко от минимума 2024 года, достигнутого в прошлом месяце на отметке 100,51.