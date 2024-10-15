Доллар приблизился к пиковому уровню за 2 месяца: почему валюта растет в цене

Доллар США продолжает дорожать относительно корзины из 6 других валют. Рынок реагирует на ожидания относительно следующих шагов Федерального резерва.

Что влияет на доллар США на рынке

Во вторник, 15 октября, доллар США торгуется возле самого высокого уровня более чем за два месяца относительно основных валют. Доллар растет на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США продолжит умеренное снижение ставок в ближайшей перспективе, пишет Reuters.

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Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США достиг отметки на уровне 103,19, информирует Reuters. Днем ранее доллар торговался на пиковом уровне с 8 августа – 103,36, поскольку влиятельный представитель ФРС призвал к "большей осторожности" в вопросе снижения процентных ставок в будущем.

На момент создания этого материала, индекс колеблется на уровне 103,10. Этот показатель упал на 0,19%, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 103,06 – 103,35.