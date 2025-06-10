Доллар торгуется возле минимума за несколько лет

Доллар США продолжает терять позиции на рынке. Американская валюта торгуется возле многолетних минимумов.

Курс доллара на сегодня

Во вторник, 10 июня 2025 года, доллар США потерял большинство своего предыдущего роста. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics. Доллар остается возле апрельских минимумов – самых слабых уровней с 2022 года.

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Трейдеры ждали результатов торговых переговоров между США и Китаем, которые продолжаются уже второй день. После первого раунда переговоров не сообщали о значительных прорывах, но американские чиновники выразили оптимизм относительно переговоров.

Кроме того, инвесторы стремятся получить новые экономические данные: отчёты по индексу потребительских цен и индексу цен производителей. Эти данные позволят лучше понять ситуацию с инфляцией и более широкое влияние продолжающейся торговой войны,

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Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 99,04, по данным MarketWatch. Диапазон индекса за день составляет от 98,86 – 99 99,39.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: