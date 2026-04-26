Каким будет курс доллара в начале мая, пока война в Иране продолжается

На пересечении апреля – мая ключевую роль на валютном рынке будет играть Нацбанк, который сохраняет контроль над ситуацией, что должно обеспечить относительную стабильность. В частности, курс доллара будет колебаться в пределах 43,80 – 44,35 гривны, а евро 50,50 – 52,50 гривны.

Какой будет ситуация в начале мая?

После резкой девальвации в марте можно ожидать продолжения тренда "умеренных курсовых изменений", поэтому влияние внешних факторов, например цен на топливо, будет несколько ограниченным. Детали рассказал 24 Каналу директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

Нацбанк и в дальнейшем будет придерживаться режима "управляемой гибкости", удерживая баланс между спросом и предложением с помощью валютных интервенций. Это должно обеспечить относительную стабильность курса доллара, а объем вмешательств на межбанке, вероятно, не будет превышать 700 – 800 миллионов долларов в неделю.

Напомним, уже 30 апреля состоится заседание Правления по вопросам монетарной политики. По словам эксперта, сохранение высоких ставок и стимулирование депозитов имеют стратегическое значение. Это поощряет граждан вкладывать средства в гривневые инструменты, поэтому активность на наличном валютном рынке может снижаться.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ГЛОБУС БАНКА Более того, скупка валюты не всегда является оправданной, а еще в меньшей степени – мотивированной возможной полученной прибылью.

Кроме того, положительным сигналом стало разблокирование кредита ЕС на 90 миллиардов евро для Украины. Так государство будет иметь достаточный ресурс для уравновешивания бюджета, ведь часть помощи пойдет именно на такие нужды. Поэтому уменьшится еще один весомый фактор девальвационного давления.

Какие есть риски для валютного рынка?

В то же время банкир предостерег – не стоит ожидать, что рынок будет полностью застрахован от возможных негативных факторов. Например, ситуация на Ближнем Востоке может влиять на мировые цены на нефть, что в свою очередь скажется на стоимости топлива в Украине и курсе евро к доллару.

Интересно! В течение прошлого месяца на мировых рынках наблюдали разнонаправленные движения: во время обострений доллар укреплялся к евро, а в периоды затишья евро частично отыгрывал позиции.



В Украине же доллар преимущественно зависит от политики Нацбанка, тогда как курс евро формируется под влиянием мировой пары евро-доллар и соответствующих изменений в соотношении гривна-доллар.

Поэтому не исключено, что в начале мая сохранится "маятниковая" динамика, а соотношение евро к доллару будет оставаться в широком диапазоне 1,14 – 1,18.

И именно от него будет зависеть текущий курс. Чем дороже евро в мире, тем дороже он будет и в Украине,

– резюмировал эксперт.

Характеристики рынка с 27 апреля по 3 мая: