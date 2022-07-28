Индекс доллара США продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.
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Актуальные данные по Индексу доллара
По состоянию на 28 июля 2022 года, индекс доллара составляет 106,18, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель упал на 0,25%. Начальная позиция Индекса доллара была 106,37.
Индекс доллара продолжает колебаться недалеко от своего годового максимума, зафиксированного на уровне 109,29. В то время как минимальное значение этого показателя за аналогичный период опускалось до 91,78, согласно данным CNBC.
Позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:
- курс евро по отношению к доллару, согласно Yahoo!Finance, остановился на уровне 1,0202 доллара, что на 0,0204% больше с начала торгового дня;
- курс японской иены – 0,0074 доллара (+0,9201%);
- курс фунта стерлинга – 1,2176 доллара (+0,1588%);
- курс канадского доллара – 0,7814 доллара США (+0,2086%);
- курс шведской кроны – 0,0977 доллара (-0,1126%);
- курс швейцарского франка – 1,0443 доллара (+0,1378%).
Что в целом происходит с долларом США на рынке
В последние недели доллар США занимает достаточно мощные позиции на рынке. В то же время, такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику. Дело в том, что почти вся торговля завязана именно на долларе. Так что результатами такого курса доллара на рынке могут стать:
- новый удар для мировой экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,
- уменьшение объемов инвестиций,
- ухудшение финансовых условий,
- более сложный процесс выполнения государствами собственных денежных обязательств.
Напомним, что именно доллар США – это главная резервная валюта мира. Хотя в этом секторе тоже фиксируют некоторые изменения. В частности, все большую долю начинает охватывать китайский юань, уже вошедший в первую тройку ключевых резервных валют для центробанков.
В центробанке США, вероятнее всего, примут решение о новом и вновь достаточно резком повышении базовой процентной ставки. Кроме того, их аппетиты к риску снижаются на фоне достаточно тревожных новостей об ослаблении глобальной экономики, пишет CNBC.
Однако в среду, 27 июля, ценные бумаги закрылись с роста после того, как глава центробанка США Павел намекнул, что Федеральный резерв может замедлить темпы поднятия базовой процентной ставки, по данным CNBC. Три основных фондовых индекса в США завершили день со следующими показателями:
- S&P 500 вырос на 2,6% ;
- Nasdaq придавил почти 4,1%;
- Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1,3%.
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