Рынки готовятся к дебатам Трампа и Харрис: как изменился курс доллара

Доллар завершил очередную торговую сессию с незначительными изменениями. На рынок влияли ожидания относительно следующего шага американского центробанка и дебаты кандидатов в президенты США.

Что происходит с долларом

Во вторник, 10 сентября, Индекс доллара США зафиксировал спад относительно некоторых основных валют, консолидировав прибыль за предыдущий день. Это произошло накануне публикации ключевых данных по инфляции в США и долгожданных президентских дебатов, в которых участвуют Камала Харрис и Дональд Трамп, хотя ни один из этих факторов, скорее всего, не повлияет на общую монетарную политику, пишет Reuters

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Напомним, что рынок ожидает снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США уже на следующей неделе. Центробанк, как прогнозируют, должен принять соответствующее решение впервые за 4 года.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Курс доллара на рынке

Индекс доллара США зафиксировал незначительный спад, опустившись до 101,63. Согласно данным Yahoo!Finance, этот показатель колебался в диапазоне 101,61 – 101,63. С начала года доллар вырос на 0,1%

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: