Долар завершив чергову торгову сесію із незначними змінами, впливаючи на ринок очікуваннями щодо наступного кроку Федеральної резервної системи США та президентськими дебатами між Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
Індекс долара США зафіксував спад щодо деяких основних валют, консолідувавши прибуток за попередній день, на тлі очікувань публікації ключових даних по інфляції у США.
Ринок очікує на зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, що, як прогнозують, має відбутися наступного тижня вперше за чотири роки.
Індекс долара США зафіксував незначний спад, опустившись до 101,63, а з початку року долар зріс на 0,1%.
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців становили пікове значення на рівні 107,35 та найслабші позиції на рівні 100,51.
Останні зміни на ринку валют / Pexels
Долар завершив чергову торгову сесію із незначними змінами. На ринок впливали очікування щодо наступного кроку американського центробанку та дебати кандидатів у президенти США.
Що відбувається з доларом
Курс долара на ринку
Індекс долара США зафіксував незначний спад, опустившись до 101,63. Згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник коливався в діапазоні 101,61 – 101,63. З початку року долар зріс на 0,1%
Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:
Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;
Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.