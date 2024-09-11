У вівторок, 10 вересня, Індекс долара США зафіксував спад щодо деяких основних валют, консолідувавши прибуток за попередній день. Це відбулося напередодні публікації ключових даних по інфляції у США і довгоочікуваних президентських дебатів, у яких беруть участь Камала Гарріс та Дональд Трамп, хоча жоден з цих факторів, швидше за все, не вплине на загальну монетарну політику, пише Reuters

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Нагадаємо, що ринок очікує на зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США вже наступного тижня. Центробанк, як прогнозують, має ухвалити відповідне рішення вперше за 4 роки.