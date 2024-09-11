Що відбувається з доларом

Курс долара на ринку

Індекс долара США зафіксував незначний спад, опустившись до 101,63. Згідно з даними Yahoo!Finance, цей показник коливався в діапазоні 101,61 – 101,63. З початку року долар зріс на 0,1%

Найбільші коливання Індексу долара США за останні 12 місяців:

  • Індекс долара США досягнув пікового значення на рівні 107,35;

  • Цей показник зафіксував найслабші позиції за рік на рівні 100,51, повідомляє видання CNBC.