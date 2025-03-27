Как доллар США отреагировал на новые пошлины Трампа

Дональд Трамп продолжает вводить пошлины на импортные товары. Более того, президент США предупредил, что он готов ужесточать таможенную политику в будущем.

Что происходит с долларом США

В четверг, 27 марта, доллар США вернулся к обесцениванию. Днем ранее валюта подорожала до пикового уровня за три недели, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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На сегодня на динамику доллара США влияет два фактора, влияние которых оценивают инвесторы:

Решение Дональда Трампа ввести тарифы на уровне 25% на импорт авто в США;

Последние данные об экономике США, например деловая активность в стране и настроения потребителей.

Напомним, что доллар США существенно упал в цене в России. С начала года доллар США подешевел более чем на 26%, а также обновил несколько антиректордов.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

На данный момент Индекс доллара США торгуется на уровне 104,40. Этот показатель упал на 0,14%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 104,24 до 104,65. С января 2025 года американская упала упала упала в цене на 3,77%. Более того, доллар в 2025 году зафиксировал самое слабое начало года с 2008 года.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: