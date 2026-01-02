Начал слабо: что происходит с курсом доллара в начале 2026 года

Для доллара прошлый год был чрезвычайно сложным. Поэтому закономерно, что в начале 2026 резких изменений не произошло. Более того, прошлогодние тенденции актуальны и сейчас.

Что происходило с курсом доллара в 2025 году?

В течение 2025 года американская валюта теряла позиции по отношению к большинству мировых валют, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также Металлы возобновили свой рост: важные изменения с начала 2026 года

Уменьшение разницы в процентных ставках между США и другими экономиками бросило тень на рынки в прошлом году, что привело к резкому росту большинства основных валют относительно доллара, за исключением японской иены,

– отмечает издание.

Значительное давление на доллар оказали:

опасения, относительно бюджетного дефицита в США;

беспокойство, относительно независимости ФРС;

риски, касающиеся возникновения глобальной торговой войны.

Важно! Считается, что эти факторы риска будут актуальны и в 2026 году.

Как изменился курс доллара 2 января 2026 года?

Именно 2 января стало первым торговым днем. Валюта зафиксирована на уровне

евро – 1,1752 доллара (по итогам прошлого года рост достиг 13,5%);

фунт стерлингов – 1,3473 доллара (в 2025 году эта валюта "добавила" 7,7%).

Обратите внимание! Рост евро и фунта, относительно доллара в 2025 году был самым стремительным с 2017 года.

Рынки Японии и Китая были закрыты в пятницу, что привело к незначительному объему торгов и незначительному изменению цен,

– указало издание.

Какая ситуация с индексом доллара сейчас?

Индекс доллара показывает курс американской валюты относительно 6 основных валют. В 2025 году он снизился на 9,4%.

По состоянию на сегодня этот индекс – 98,46, сообщает investing.com.



Какой индекс доллара 2 января 2026 года / Скриншот сервиса investing.com

Какой курс доллара в Украине сейчас?