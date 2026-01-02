Розпочав слабко: що відбувається з курсом долара на початку 2026 року

Для долара минулий рік був надзвичайно складним. Тому закономірно, що на початку 2026 різких змін не відбулося. Щобільше тогорічні тенденції актуальні і зараз.

Що відбувалось з курсом долара у 2025 році?

Протягом 2025 року американська валюта втрачала позиції щодо більшості світових валют, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Зменшення різниці в процентних ставках між США та іншими економіками кинуло тінь на ринки минулого року, що призвело до різкого зростання більшості основних валют відносно долара, за винятком японської єни,

– наголошує видання.

Значний тиск на долар чинили:

побоювання, відносно бюджетного дефіциту у США;

занепокоєння, щодо незалежності ФРС;

ризики, які стосуються виникнення глобальної торгівельної війни.

Важливо! Вважається, що ці фактори ризику будуть актуальні й у 2026 році.

Як змінився курс долара 2 січня 2026 року?

Саме 2 січня стало першим торгівельним днем. Валюта зафіксована на рівні

євро – 1,1752 доларами (за підсумками минулого року зростання сягнуло 13,5%);

фунт стерлінгів – 1,3473 долара (у 2025 році ця валюта "додала" 7,7%).

Зверніть увагу! Зростання євро та фунта, відносно долара у 2025 році було найстрімкішим з 2017 року.

Ринки Японії та Китаю були закриті в п'ятницю, що призвело до незначного обсягу торгів та незначної зміни цін,

– вказало видання.

Яка ситуація з індексом долара зараз?

Індекс долара показує курс американської валюти щодо 6 основних валют. У 2025 році він знизився на 9,4%.

Станом на сьогодні цей індекс – 98,46, повідомляє investing.com.



Який індекс долара 2 січня 2026 / Скриншот сервісу investing.com

Який курс долара в Україні зараз?