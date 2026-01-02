Розпочав слабко: що відбувається з курсом долара на початку 2026 року
- На початку 2026 року долар залишається слабким, продовжуючи тенденції 2025 року.
- 2 січня 2026 року курс євро було зафіксовано на рівні 1,1752 долара, а фунту стерлінгів – 1,3473 долара.
Для долара минулий рік був надзвичайно складним. Тому закономірно, що на початку 2026 різких змін не відбулося. Щобільше тогорічні тенденції актуальні і зараз.
Що відбувалось з курсом долара у 2025 році?
Протягом 2025 року американська валюта втрачала позиції щодо більшості світових валют, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Читайте також Метали відновили своє зростання: важливі зміни з початку 2026 року
Зменшення різниці в процентних ставках між США та іншими економіками кинуло тінь на ринки минулого року, що призвело до різкого зростання більшості основних валют відносно долара, за винятком японської єни,
– наголошує видання.
Значний тиск на долар чинили:
- побоювання, відносно бюджетного дефіциту у США;
- занепокоєння, щодо незалежності ФРС;
- ризики, які стосуються виникнення глобальної торгівельної війни.
Важливо! Вважається, що ці фактори ризику будуть актуальні й у 2026 році.
Як змінився курс долара 2 січня 2026 року?
Саме 2 січня стало першим торгівельним днем. Валюта зафіксована на рівні
- євро – 1,1752 доларами (за підсумками минулого року зростання сягнуло 13,5%);
- фунт стерлінгів – 1,3473 долара (у 2025 році ця валюта "додала" 7,7%).
Зверніть увагу! Зростання євро та фунта, відносно долара у 2025 році було найстрімкішим з 2017 року.
Ринки Японії та Китаю були закриті в п'ятницю, що призвело до незначного обсягу торгів та незначної зміни цін,
– вказало видання.
Яка ситуація з індексом долара зараз?
Індекс долара показує курс американської валюти щодо 6 основних валют. У 2025 році він знизився на 9,4%.
Станом на сьогодні цей індекс – 98,46, повідомляє investing.com.
Який індекс долара 2 січня 2026 / Скриншот сервісу investing.com
Який курс долара в Україні зараз?
Курс долара в Україні залишається стабільним. Різких коливань на валютному ринку найближчим часом не очікується. Станом на 31 грудня, офіційний курс долара складав 42,39 гривні.
1 січня офіційний курс долара складав – 42,35 гривні за долар. А уже 2 січня він дещо знизився, до – 42,17 гривні за долар.