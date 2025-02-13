Рубль улучшил свое положение: почему валюта окрепла

Перед разговором Трампа с Путиным, по состоянию на 11 февраля, курс рубля к доллару составлял 96,48 рубля. В то же время в конце дня 12 февраля, после того, как состоялся разговор, российская валюта укрепилась до 94 рублей.

Какой курс рубля по отношению к доллару

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Google Финансы, по состоянию на утро 13 февраля российский рубль укрепился относительно доллара снова – до почти 90,5 рубля.

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В то же время по состоянию на момент написания публикации, цена начала медленно опускаться и достигла 90,9 рубля по отношению к доллару.



Курс рубля по отношению к доллару после разговора Трампа и Путина / Скриншот с Google Финансы

Будет ли укрепляться рубль в дальнейшем

В российских СМИ начали распространять прогнозы, что рубль еще больше может укрепиться – даже до 87,5 рубля. Впрочем если расходы бюджета будут расти, а цены на нефть будут падать, то не стоит ожидать укрепления позиций рубля.

По словам российского финансового аналитика Владислава Антонова, до начала весны поддержка российской валюты будет зависеть от налогового периода, комфортных цен на нефть и заметного нивелирования геоэкономического напряжения.

Напоминаем! Существенно рубль опустился по отношению к доллару еще в начале полномасштабного вторжения в 2022 году, когда российская валюта составляла рекордные почти 134 рубля. После этого следующим периодом рекордного обесценивания стало начало 2025 года, когда валюта достигла 110 рублей за доллар.